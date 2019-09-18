台灣競爭力論壇舉行「郭退選與斷交潮，大選重回九二共識大決戰」記者會 16:012019/09/18 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣競爭力論壇18日舉行「郭退選與斷交潮，大選重回九二共識大決戰」記者會，出席的銘傳大學犯罪防治系副教授唐雲明（左起）、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會副會長林水吉各自提出看法。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣競爭力論壇18日舉行「郭退選與斷交潮，大選重回九二共識大決戰」記者會，出席的銘傳大學犯罪防治系副教授唐雲明、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會副會長林水吉各自提出看法。 (中時 ) #競爭力 #論壇 #台灣競爭力 #台灣 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳學聖記者會 控瑞奇科技詐騙中小企業 12:592019/09/14 社會 重視ESG企業 獲利、產品更具競爭力 04:102019/09/16 產業特刊 率員工怒開記者會 吳宗憲：一定追究到底 12:292019/09/16 娛樂 台索斷交 蔡英文：不會屈服中國的壓力 20:022019/09/16 政治 綠鬩牆 呂秀蓮今登記選總統 04:102019/09/17 政治要聞 呂彭配記者會 現場焦點竟是他 11:252019/09/17 政治 立委沈智慧記者會：新式制服不透氣 員警十分困擾 16:112019/09/17 政治 鴻騏解決方案 提升封裝製程競爭力 04:102019/09/18 產業特刊 中職》劉玠廷鬆口樂天買桃猿 明日開記者會 11:042019/09/18 體育 政治熱門新聞 郭台銘不選後民調差距16％ 網傻眼：滿滿台灣價值 - 政治 郭不選 韓民調曝警訊？國民黨點出驚人事實 - 政治 名嘴嗆韓下場悽慘？吳敦義這樣說 - 政治 要讓他死？高嘉瑜驚爆郭台銘不選的唯一理由 - 政治 不只彭文正？律師驚爆蔡論文有重大盲點…網傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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