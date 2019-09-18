台灣競爭力論壇18日舉行「郭退選與斷交潮，大選重回九二共識大決戰」記者會，出席的銘傳大學犯罪防治系副教授唐雲明、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會副會長林水吉各自提出看法。

(中時 )

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