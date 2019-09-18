演員李淳被《時報周刊》拍到和邱姓化妝師女友十指緊扣走在街上，在餐廳更是舉止親密，還俏皮襲吻，向李淳經紀人求證藝人感情狀態，證實照片中女主角是李淳交往3年的女友，已見過男方父母李安夫婦。2人因合作電影《綁架者》相識，即使李淳近2年經常在港、陸拍戲，女方也忙於經營個人工作室，依然維持穩定感情。

由於2人穩交3年，邱姓化妝師儼然被視為「李安準媳婦」，經紀人表示李淳才29歲，談婚嫁言之過早，「別說八字有沒有一撇，連墨都沒有！」但坦言李安夫婦回台時，李淳自然會帶女朋友一起見面。李淳之前宣傳電影《陪你很久很久》時，也表示交女友都會讓家人過目，爸媽向來尊重且不任意品頭論足，且他期待和父母一樣「平凡生活」的感情模式，看來所言不假。

李淳最近正忙於宣傳新片，卻因此被狗仔追到行蹤，是否會影響心情？經紀人表示早就提醒過李淳，只要在亞洲地區，藝人私生活難免容易被曝光，他應已有「心理準備」。但公司不會干涉李淳私人生活領域，「男未婚，女未嫁，只提醒他別當小王、不可以碰毒品。」也讚許他向來沒有花邊新聞，「沒有演哪部戲就和誰傳緋聞。」

即使李淳身為奧斯卡金獎名導李安之子，此次被拍到和女友約會選在平價餐廳，絲毫沒有擺闊，間接證實他過著與一般人無異的生活。他於年底有不少作品面世，《陪你很久很久》恰巧與李安執導的《雙子殺手》同檔期，他已預備好正面迎戰；另外，和歐陽娜娜主演《武動天地》被選為平遙電影節閉幕片，他10月中將抽空前往參與影展，再趕回台繼續為《陪你》衝票房。

(中時 )