鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參與總統連署，2020總統大選形成「藍綠對決」局面。對此，國民黨前立委蔡正元指出，郭粉和柯粉才是蔡韓輸贏的關鍵。有網友認為「台商、海外僑胞乃是勝選關鍵」，也有網友感嘆表示「其實不認為什麼粉能夠決定大選結果，而是台灣人民要求未來的日子是否符合所需」。

蔡正元在臉書指出，2020的局面是蔡英文對陣韓國瑜，蔡英文有民進黨和台獨支持，韓國瑜有國民黨和韓粉支持。他認為台獨是兩岸問題上受到高度挫折的激情支持者，而韓粉是因蔡英文執政而受到高度挫折的激情支持者。

他說蔡英文和韓國瑜兩人光靠這些支持者，都只能取得競選門票，但不足以保證當選。他認為蔡韓的輸贏在於差距選票，差距選票卻在於棄選的郭台銘和柯文哲。換言之，郭粉和柯粉才是蔡韓輸贏的關鍵。蔡正元直言，蔡韓兩人誰爭取到郭柯粉，誰才會是最後的勝利者，所以到2020投票截止前，郭柯粉最大，這就是選舉的現實。

對此，網友紛紛提出不同意見表示「台商、海外僑胞乃是勝選關鍵」、「其實不認為什麼粉能夠決定大選結果，而是台灣人民要求未來的日子是否符合所需」、「郭粉柯粉乾脆都不要投票，回歸藍綠對決」、「人民眼睛是雪亮的，腦袋是清楚的，選誰心中自有定見，結果全民共同承受」、「不是郭柯粉最大！是有危機意識知道覺醒來的人民最大」、「真的是不選的最大，我已經聽很多朋友說不打算去投票了，藍綠都有」。

(中時電子報)