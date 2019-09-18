索羅門群島不顧美澳等國警告，仍決定中斷台灣外交關係，轉向與大陸建交。對此，美政府一名高級官員表示，總理蘇嘉瓦瑞原定與美副總統彭斯討論合作發展案，已遭彭斯拒絕。

據路透社報導，一名匿名美高級官員表示，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）7月與彭斯（Mike Pence）通電話時，曾預定在即將舉行的聯合國大會上，與彭斯討論發展夥伴關係。這名官員表示，「但索羅門群島決定與台灣斷交，轉而外交承認大陸是有後果的。他們這麼做傷害了一段歷史上牢固的關係」，「這是個挫敗，將短期內獲得中國的好處，看得比與美國的長期承諾重要。」

索國獨立媒體索羅門商業雜誌（Solomon Islands Business Magazine）15日報導，美國駐索國大使艾伯特格雷（Catherine Ebert-Gray）10日會見蘇嘉瓦瑞時，其中一個目的就是安排蘇嘉瓦瑞屆時與彭斯及美國官員會面，原先雙邊會談除了討論兩國各項合作與增進雙邊關係外，彭斯也會利用機會當面遊說蘇嘉瓦瑞，表達美方強烈支持台索維持良好關係的立場。而索國搶先在聯合國大會前宣布與台斷交，這場會談也隨之告吹。

對於台索斷交，美國在台協會（AIT）17日曾發表聲明，表示美國感到「深刻失望」，並強調大陸積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，這都是有害的，且破壞區域穩定。

據《中央社》報導，至於台索外交關係為何引起美澳關注，淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長翁明賢表示，南太平洋是大陸「突破第一島鏈（日本、琉球、台灣、菲律賓），走向第二島鏈（馬里亞納群島往南）」的戰略擴張區域，當大陸能擴張出去時，就能從第二島鏈銜接整個太海區域直到印度洋，不僅有助於大陸推動一帶一路的後續保障，更能取得地緣的戰略。

(中時電子報)