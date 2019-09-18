陸媒《環球時報》18日報導，美國司法部16日發表聲明，指控一對華裔夫婦──49歲周宇（音譯）和46歲陳莉（音譯）──「竊取醫學商業祕密」，曾在美全國兒童醫院研究機構工作10年的兩人7月被捕。美國富比士網站16日發文稱，這是美國近期類似行動的又一案例，「在美國司法部和國家安全專家看來，這是一場早就該採取的對抗中國的清洗活動。但那些為華裔科學家們辯護的人士認為，此類措施將產生負面影響：這種『紅色恐慌』令人感到恐懼，並嚇走將使美國經濟受益的華人精英研究人員。」

《環時》轉述美國之音16日報導，這對夫婦被指控竊取的是與外泌體有關的商業祕密，外泌體可被用於研究、識別和治療一系列兒科疾病。富比士的文章稱，這一技術非常專業，外行難以理解。美方指控他們在美國菁英醫院工作期間創建一家大陸公司，該公司之後賣給一家在納斯達克上市、市值超過1.5億美元的生物科技企業。2017年和2018年，兩人相繼離開該醫院。但美司法部稱，周從中賺取了大錢。

《環時》報導，美國近期頻繁調查、打壓華裔科學家。今年4月，美國休士頓MD安德森癌症中心宣布開除3名亞裔科學家。富比士稱，FBI突然襲擊該機構並調查華人雇員引發困惑。近來與該中心領導層見面的醫生史蒂文·裴表示：「間諜調查已在休士頓亞裔社區中引發強烈困惑和焦慮。」

報導稱，一些人士認為，FBI對全美各地華裔科學家持續開展審查弊大於利。為多位遭受調查的華裔美國人打官司的律師彼得·澤登伯格對富比士表示，FBI的調查已經徹底顛覆許多人的人生。執法人員「正在使華裔美國人蒙冤並趕走他們。這些都是什麼也沒做的無辜之人」，他說，美執法人員「吹毛求疵地檢查一切，使有關個人受到精神創傷。這可怕得令人難以置信。這始於幾年前且還在繼續，甚至正變本加厲。」

(中時 )