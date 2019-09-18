2020總統大選又少了一個競爭者，但反倒添了更多話題，鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨籍後，出征選總統與否的問題延宕多時，終於在總統被連署人登記截止前一天(9/16)，宣布不參加大選，在政壇投下震撼彈，而資深媒體人、名嘴尚毅夫爆料，其實郭董不選的消息有人早一步知情，那就是愛妻曾馨瑩以及他的長子郭守正。

據《放言》報導，名嘴尚毅夫在《辣新聞152》爆料，表示郭董不選總統，並非如外界推測的，天人交戰到16號發聲明當時才決定，其實早在15號就下定了決心，且第一時間就先跟老婆以及長子郭守正交代了，隔天傍晚再通知其他家人。

而郭太曾馨瑩得知丈夫的決定後，當天就在電話中，跟親近友人說：「過了今天就沒事了」，尚毅夫更表示，郭董決定不選，最感到欣慰的莫過於老婆，可見2020大選他若出來選，戰況恐怕相當慘烈，這可能是曾馨瑩最擔心、最不樂見的情況。

(中時電子報)