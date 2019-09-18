Lamigo桃猿7月拋出轉賣震撼彈，2個月後買家終於明朗，日媒報導日本樂天集團(Rakuten)與桃猿達成共識，將成為桃猿球隊新老闆，而猿隊領隊劉玠廷也坦言「的確有這麼一件事」，明(19)日將會在中華職棒聯盟召開記者會

日媒《sanspo.com》今天報導日商樂天集團已和Lamigo桃猿達成共識，雙方交涉順利，甚至估計成交金額可能落在11億日圓左右，折合新台幣近3.2億。日商樂天在全球體壇都有涉足，從NBA到阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）效力的西甲豪門巴塞隆納都有贊助身影，若買下桃猿將成為中職首支外資球隊。

猿隊領隊劉玠廷證實的確有樂天收購桃猿一事，不過並沒有透露太多，預計明天召開記者會，屆時桃猿、樂天都會派代表說明。而中華職棒聯盟則透露，已經收到球團報告，待明天記者會後，才會啟動常務理事會等程序，相關程序全數走完後轉賣才會生效。

而據外界推測，樂天集團與桃猿可能以合資方式經營，樂天成為桃猿的新股東，不過球團大部分成員都會續留，現任領隊劉玠廷也有望留下，保留桃猿精神並實際操盤球團運作。

韓職與日職都有「樂天集團」，不過其實兩間並沒有關係，日商樂天(Rakuten)擁有日職球隊東北樂天金鷲隊，韓國樂天(Lotte)則擁有韓職樂天巨人隊與日職千葉羅德海洋隊，兩間企業都叫「樂天」不過並無任何關聯，純屬中文譯名相同。

(中時電子報)