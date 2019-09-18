有關媒體報導「總統隨扈偷吃性治療師直擊」，國安局表示，報導內容與事實不符，經查陳員已於107年1月與原配偶離婚，共同撫養小孩，目前為單身，未違反軍風紀事件。

《鏡周刊》報導，擔任總統隨扈多年的特勤中心陳中校，與一名在「X馥性健康中心」任職的性治療師A小姐密戀多年，二人在朋友面前互動親密、毫不避諱，不知情的人還會誤認二人是夫妻。

國安局表示，媒體未經查證報導之情形，已嚴重損害單位及同仁形象，國安局深表遺憾，並保留法律追訴權。

(中時 )