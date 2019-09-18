總統隨扈遭爆偷吃 國安局：當事人已離婚 11:072019/09/18 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導「總統隨扈偷吃性治療師直擊」，國安局表示，報導內容與事實不符，經查陳員已於107年1月與原配偶離婚，共同撫養小孩，目前為單身，未違反軍風紀事件。 《鏡周刊》報導，擔任總統隨扈多年的特勤中心陳中校，與一名在「X馥性健康中心」任職的性治療師A小姐密戀多年，二人在朋友面前互動親密、毫不避諱，不知情的人還會誤認二人是夫妻。 國安局表示，媒體未經查證報導之情形，已嚴重損害單位及同仁形象，國安局深表遺憾，並保留法律追訴權。 (中時 ) #國安局 #報導 #媒體 #治療師 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 無人機襲沙烏地阿美石油 2設施起火 14:142019/09/14 國際 批法官「離譜」 壹週刊要賠35萬元並道歉定讞 11:092019/09/16 社會 陸擬就中小銀行推金融防風險政策 14:562019/09/16 財經 石木欽案有10名最高法院法官捲入？劍青檢改籲司法院嚴查 11:372019/09/17 社會 港交所交易故障藏內幕！ 趁機關門打「金融大鱷」 16:112019/09/17 財經 總統隨扈傳秘戀性治療師 聚餐拿假陽具鹹濕助興 08:342019/09/18 社會 郭不選才恐怖！他曝國民黨恐遭三殺 10:042019/09/18 政治 奶牛治療師1小時2千 眾人搶抱抱 10:352019/09/18 日常 郭台銘再參選？幕僚曝郭的下一步 10:492019/09/18 政治 製造紅色恐慌？美黑手伸向華裔科學家控竊商業祕密 10:532019/09/18 兩岸 軍事熱門新聞 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 - 軍事 雷神游隼空對空飛彈 體積小射程長 - 軍事 陸閱兵首秀超音速無人偵察機 媲美黑鳥SR71 - 軍事 二戰傳奇噴火式戰機將飛抵台灣 全球航迷關注 - 軍事 怎麼回事！沙9兆年軍費竟不敵46萬無人機攻擊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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