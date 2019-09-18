放屁之王的選拔將有三種評測項目，比賽將選出3位分別具有最長、最大聲，以及最具音樂性「屁聲」的候選人。（圖摘自臉書）

在公眾場所聞到屁味總是會令人面有難色，尤其是搭配響亮亮的屁聲，不論自己或別人都會使氣氛瞬間尷尬。放屁總被人們看作是件羞恥的行為，然而，印度國內將首辦「放屁大賽（What The Fart,WTF）」，主辦人希望民眾參與趣味活動之餘，更能放輕送看待放屁這件事，它不應是嚴肅且彆扭；而是輕鬆且自然。

本月22日，印度吉拉特邦的蘇拉特地區（Surat, Gujarat）將舉行史無前例的「放屁大賽（What The Fart,WTF）」。很特別吧！這是由Yatin Sangoi與 Mul Sanghvi兩人共同舉辦的比賽。身兼歌手一職的Sangoi表示，「25天前我在和家人一起看電影時，我放了一聲響屁，結果全家人都笑了。我想如果有放屁的比賽，我應該會是冠軍。」於是他告訴印度時報（Hindustan Times），他們將決定舉辦放屁大賽，找尋放屁之王（Fartist）。

放屁之王的選拔將有三種評測項目，比賽將選出3位分別具有最長、最大聲，以及最具音樂性「屁聲」的候選人，自60秒的選拔中脫穎而出，優勝者將獲得冠軍獎杯，甚至獲頒獎金5,000到15,000盧比不等。

主辦人之一Sangoi認為，30年前人們在大眾場合放屁的行為是自然而然的，現在卻被社會上所厭惡，成為了一種抑制。然而放屁不應該感到羞恥，他想藉由這個比賽，使放屁的行為正常化。

本月22日，印度吉拉特邦的蘇拉特地區（Surat, Gujarat）將舉行史無前例的「放屁大賽（What The Fart，WTF）」。這是由Yatin Sangoi與 Mul Sanghvi兩人共同舉辦的比賽。（圖摘自臉書）

放屁之王的選拔優勝者將獲得冠軍獎杯，甚至獲頒獎金5,000到15,000盧比不等。（圖摘自臉書）

(中時電子報)