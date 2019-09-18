國民黨近期可說是大洗三溫暖，鴻海創辦人郭台銘自黨內初選結束，至16日深夜發聲明宣布退選，撲朔迷離的態度，讓外界摸不著頭緒。對於2020大選藍綠的韓蔡對決局勢，政大選研中心副研究員暨政治系副教授俞振華就表示，「情緒或情感面」的選舉操作，終將成為這次選舉的攻防重點。

俞振華投書網路平台《奔騰思潮》，觀察2020大選局勢，首先，伴隨著香港「反送中」事件的抗爭持續延燒，綠營順勢主打「抗中保台」路線，顯然會是此次選舉綠營的主旋律。操作上，所謂的亡國感（或稱芒果乾）將成為綠營動員群眾的情感訴求，特別針對年輕選民來說，蔡英文高舉保衛臺灣的大旗，強調臺灣不應受到威權政體的侵害。因此，為了避免「今日香港，明日臺灣」，號召選民不能讓親中的國民黨候選人上台。

俞振華指出，反觀國民黨的韓國瑜，主要是以經濟優先為論述主軸，並強調過去幾年綠營執政下，臺灣的經濟仍陷於困境，找不到出路。透過「庶民總統」的訴求，韓國瑜希望聯合那些近年來在經濟、政治上的弱勢選民，共同對抗傳統政治菁英所設定的發展框架。

至於柯文哲組台灣民眾黨所高舉的第三勢力路線，則是以治理為主軸，強調藍綠惡鬥下，不論藍綠都無法將台灣帶離困境。柯文哲試圖說服選民，統獨爭議是假議題，只有回到政府治理的基本面，才能幫臺灣的未來找到出路。

他解釋，事實上，上述論點在過去大選時都曾被提及，只不過在不同的時空環境下，透過不同的包裝呈現。每次選舉時的民意調查問民眾：國家最重要的議題是什麼？回答最多的永遠是經濟發展。但這不代表選民都是以政黨在經濟議題上的表現，做為投票的依據。相對地，真正能夠動員選民出來投票的，往往是恐懼牌或是認同牌。「亡國感」就是標準的恐懼牌，至於這樣的恐懼是否真的會發生（譬如臺灣和香港的可比性），或是要如何因應這樣的恐懼（譬如相對應的國防政策），其實綠營並沒有清楚的論述與規畫。

俞振華強調，相對地，韓國瑜雖然高舉經濟發展做為議題主軸，但他的競選策略顯然都是以個人認同為核心—堅固的韓粉顯然不是因為韓國瑜特別會拼經濟而支持他，而是單純因為他是韓國瑜，所以支持他。韓國瑜做為特定族群「代言人」的角色鮮明，反而弱化了他成為跨族群領導人的可能性。也由於韓國瑜個人特質突出，相對地議題的重要性就減弱。事實上，臺灣未來的經濟該如何發展，目前為止韓國瑜的思惟似乎仍不脫過去國民黨的相關論述。

俞振華總結表示，在這樣的格局下，總統大選議題的辯論空間勢必有限，情緒或情感面的選舉操作終將成為這次選舉的攻防重點。的確，透過情緒或情感面所激化出的動員能量，絕對比理性說道理來得大。換言之，強調理性說服的第三勢力要在藍綠「情緒勒索」的夾殺下突圍，著實不易。但相對地，倘若藍綠雙方旨在爭取過半數支持，則單靠感性訴求、穩定基本盤還是不夠的。爭取理性、中間選民的支持，終將是超越對手的關鍵。

(中時電子報)