詹子晴從小省吃儉用，23歲就存到第一桶金，如今月收入已達6位數，擁有2棟豪宅。(圖/摘自詹子晴臉書)

從「黑澀會美眉」出道的女藝人ㄚ頭詹子晴，今年剛滿31歲，竟存出2棟千萬豪宅，並開了19家店，從小家境不好的她，如今月收入已達6位數，到底是如何成功晉升老闆娘，詹子晴公開她的「終極存錢術」，關鍵就在一張悠遊卡，並透露生財之道必備2大心法。

從小環境清苦，詹子晴一肩扛起養家重責，國二就開始在小吃攤打工，省吃儉用的她23歲就存到第一桶金，接著又買下兩棟豪宅後，開始投資理財、經營副業，目前經營6個品牌，月收入達6位數。

她在電視節目中分享創業心得指出，自己一開始只拿20萬投資手搖飲料店，沒想到不到半年就回本，還在海內外開了19家分店，接著她又投資酒吧、髮廊等事業，她強調生財必備2大心法，第一是要會看財務報表，避免雜支金額不知去向；第二則是要學會寫報告，包括行銷經費、鎖定客群、預期流量，找出虧錢原因，才能避免重蹈覆轍。

即便現在已是小富婆老闆娘，詹子晴說，她每個月只花8千元，其中2千元固定存入悠遊卡當交通費和超商零用金，用悠遊卡控制花費，花完了就走路回家、也不能再亂買的東西，雖然很緊繃，但她就是靠這樣省出房子來的。她強調，每月花費會預先規劃，收入一定要先扣掉儲蓄及基本開銷，剩下的才能花在吃喝玩樂上。

(中時電子報)