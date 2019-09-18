王永慶遺產爭奪戰，三房李寶珠出新招。台北地院審理王永慶國內1.1億元遺產案，李寶珠方面提出自己是王永慶合法配偶權的主張；若李寶珠成功獲法院認定為王永慶合法妻子，將有權參與王永慶遺產分配，恐也牽動王永慶海外6000億元遺產的分配。

原本王永慶遺產主戰場是海外的6000億元遺產，台灣這筆1.1億元的遺產僅佔極小部分，但卻可能牽動海外6000億的分配方式。王永慶被認定的合法妻子只有大房王月蘭，不過據鏡週刊報導，三房李寶珠子女王瑞華等人，日前透過律師提出法院公證文件及人證，要證明李寶珠是王永慶的合法配偶。

而二房楊嬌的子女王文洋等人，也要證明母親是王永慶合法妻子，將提出王永慶胞弟王永在認證母親楊嬌是父親合法配偶的公證文件。

一旦王永慶的3名妻子都被法院認定是合法配偶，不僅1.1億元中的一半要先由3名妻子分得，海外6000億元只要確認是遺產，也一樣要先由3名妻子獲取，其中包括台塑美國公司市值高達新台幣千億元以上的股權歸誰掌控，也可能將產生影響。

(中時電子報)