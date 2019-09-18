連署登記參選總統日期雖已在17日截止，但想參選總統仍有政黨推薦一途，對於外界詢問是否會與親民黨合作爭取政黨推薦參選總統？台北市長柯文哲表示會跟親民黨合作，「但要看合作什麼」。

柯文哲表示，幕僚為了他參選總統與否分成兩派意見，50歲以下的反對、50歲以上的支持。對於丁守中預言他會向去年市長選舉一樣操作棄保，還會尋求透過政黨推薦參選，柯則以「你沒有說我都忘了」帶過，但柯文哲話鋒一轉表示，宋楚瑜和他私交很好，也常常聊天，但「說到合作，要看合作什麼」。

至於郭台銘是否因為他婉拒出任副手，才轉而尋找前台東縣長黃健庭，柯則表示並不清楚；至於立委部分是否會和郭董合作，柯文哲直言，他也不知到郭董下一步是什麼。

由於郭董退選勢必讓民眾黨失去母雞，柯文哲嘆口氣表示「小雞要自立自強，不然怎麼辦？」是否會類似像徐立信一樣影響參選意願、甚至動搖到基層士氣？柯則斬釘截鐵連說二次「應該還是會」。

阿扁針對選情預測，郭台銘參選絕對不會當選，但柯文哲當選機率比較大，柯文哲對此回應，從選戰的技術來看，他的當選機會很大，但問題是用一百年的歷史來看，這樣好嗎？

柯文哲還稱許阿扁「頭腦清楚，講選舉頭頭是道」。也坦承上周六曾和阿扁見面，去高雄也都會找扁。

(中時 )