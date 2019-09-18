前副總統呂秀蓮申請登記成為總統被連署人，綠營擔心造成分裂，行政院副院長陳其邁表示，尊重呂秀蓮的決定，也希望有一場君子之爭，但他相信蔡總統的改革路線仍會獲得多數肯定。

陳其邁出席2019國際半導體展開幕典禮時，被問到呂秀蓮代表喜樂島參選，他表示，選舉每個人都有權利參選，尊重呂秀蓮的決定，希望選舉就是一場君子之爭，大家有不同政見不同主張，讓人民做最後的決定，他也相信蔡總統帶領的改革路線，在這幾年推動重大的改革，對台灣主權維護這些努力相信會獲得多數人的肯定。

對於呂秀蓮參選，陳其邁一度說，自己是小孩子對大人的事很難說得上話，但呂秀蓮對民主的貢獻大家都非常清楚，還是要感謝呂秀蓮過去對台灣民主的努力。

至於呂秀蓮及喜樂島參選效應，是否衝擊到民進黨政黨票？陳其邁表示，身為執政黨，當然還是以國政優先，選舉部份是黨部在做處理，當然執政團隊是希望接地氣會做事，用政績跟推動的改革來贏得選民多數的支持。

他表示，行政院這幾年對重大政策如長照、托育、或整體的經濟發展都非常努力，相信現在離選舉還有一段時間，選舉的變化及政黨的競合，還有待觀察誰也沒有辦法預估，就像郭台銘突然退選然後呂秀蓮又出來參選，未來也難保誰會出來，現在連槍擊要犯還有很多宗教人士都出來了，所以這次選舉很熱鬧霧煞煞，要靜觀其變，民進黨應按照既有競選節奏努力往前衝。

(中時 )