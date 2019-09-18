繼南韓京畿道坡州市的一處養豬場昨日確診首例非洲豬瘟病例之後，南韓毗鄰北韓疫區的京畿道漣川郡也出現非洲豬瘟疫情，南韓確診非洲豬瘟病例已增至2例。

南韓聯合新聞通訊社報導，農林畜產食品部今天表示，漣川郡一家飼養著2000頭豬的養豬場，17日下午2時左右向京畿道防疫部門通報疫情，並將疑似感染病毒的死豬採樣送驗，今天確認檢測結果呈陽性，確診為非洲豬瘟。

農林畜產食品部已將非洲豬瘟疫情警報調至最高級別「嚴重」，並正對坡州市農場主人所擁有的兩個養豬農場中的3950頭豬進行撲殺，並掩埋處理。

由於感染非洲豬瘟的疫情源頭目前尚未確認。農林畜產食品部表示，坡州市養豬場並未用剩飯餵豬，而餵食剩飯是感染非洲豬瘟的原因之一。此外，該農場主人及工作人員在最近3個月內也未曾有過出境記錄。

報導稱，考慮到該農場所處的位置，疫情源頭被推斷為很有可能是從非洲豬瘟疫區北韓穿越軍事分界線進入南韓的野豬身上所攜帶的病毒傳播所致。

南韓農林畜產食品部次官（副部長）李在彧今天主持有關非洲豬瘟疫情的會議時表示，將把確診非洲豬瘟病例的京畿道坡州、漣川兩地和臨近地區指定為疫情重點管理地區，採取特殊防疫措施。

李在彧說，防治非洲豬瘟需對南韓全國6300家養豬場進行系統防疫，要求各地方政府一對一管理並及時通報，並強調未來一週是關鍵時期，地方政府要動員全部力量做好防疫工作。

(中央社)