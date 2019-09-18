鴻海集團創辦人郭台銘13日深夜突發聲明，宣布不參加2020總統大選連署，引起熱議，有網友在ptt上分享一張郭台銘的照片，由於上面寫著「打敗你的不是別人，是自己放棄」，而覺得超有哏。由於這句話與時事切合，網友紛留說，「笑死」、「用行動來證明自己的金句」。

網友在ptt上以「郭董自介」為題，分享了郭台銘的一張照片，該張照片是郭為今年鴻海獎學金開放申請的廣告，上面寫著「打敗你的不是別人，是自己放棄」，他覺得超有哏，還發文說，「原來郭董從今年開始一連串的動作，只是為了宣傳自家的獎學金。貧窮限制了我的想像」。

由於這句話與時事切合，文章一出，引起網友討論。網友紛留說，「笑死」、「厲害了，我的郭」、「酸到爆」、「他說出來特別有說服力」、「親自示範」、「用行動來證明自己的金句」、「原來是為了宣傳獎學金搞這麼大的一齣戲」。

(中時電子報)