林右昌與小朋友一同慢跑，笑稱1個月來已經減重快7公斤。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市長林右昌傍晚吃完軍中伙食，晚上立刻夜跑運動。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市長林右昌減重滿月，放話3個月「找回三浦春馬」星光夜跑，繼東岸廣場天空跑道、成功國小彩色跑道，17日晚間前往基隆最美海岸之一的外木山湖海大道慢跑，盡情燃燒卡路里，向市民報告已成功減重7公斤，面臨減重撞牆期，下周將赴健身房重訓「鍛鍊筋肉」。

林右昌昨天傍晚先在韋昌嶺營區與馬祖老兵嗑雞腿吃大鍋飯，8點隨即從宮廷帳廣場出發，沿著湖海大道慢跑到大武崙情人沙灘，全長約3公里，享受徐徐海風，盡情享受揮灑汗水，消耗熱量，林右昌說，外木山海岸是市民熱門運動景點，一起運動更熱鬧。

林右昌笑說，一個月以來，他已經減了將近7公斤，肚子明顯瘦了一圈，還有人建議他是否要出書教大家減重，他認為其實沒有「撇步」，除了對甜食忌口、不貪吃，生活作息正常健康、規律運動、促進新陳代謝，最重要的就是要多運動。

林右昌還預告，下個階段他準備要進行肌肉訓練，預定在9月25日晚上找一處健身房進行重量訓練，與市民不期而遇，他表示，聽說重訓可以突破減肥的瓶頸，讓減重效率更好，也呼籲市民朋友屆時一起到健身房來鍛鍊肌肉。

(中時 )