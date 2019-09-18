交通部政務次長黃玉霖今（18）日表示，海、空港為我國重要之對外國際門戶，更扮演臺灣與世界鏈結的重要樞紐，為因應現今智慧科技發展浪潮，臺灣港群及機場國門要更有效運用智慧力，提升交通運輸品質，盼透過結合人工智慧、物聯網、大數據等智慧科技應用，促進我國國家門戶智慧再生。

交通部表示，為聚焦尖端創新科技發展趨勢，投入智慧交通運輸之應用，部長林佳龍帶領成立「交通科技產業會報」，整合跨部門科技產業事務，提供政策研擬方向，有效推動交通科技產業務實發展；今天特別舉辦論壇活動，盼促進產業推動。

交通部指出，桃園機場公司分享智慧機場之現況與未來，以旅客服務體驗角度發展機場5G新世代願景，內容涵蓋O2O新零售商機、自駕車、生物辨識、機器人及物聯網等科技元素之未來應用，期以擁抱新科技華麗蛻變，打造標竿智慧空港，並作為新科技應用場域，供國內外之創新產業投入，以國門帶動智慧商機。

另外，臺灣港務公司因應當今新興科技快速崛起，參考國際標竿港口智慧化規劃及臺灣港群發展需求，提出「臺灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART)」，以動畫影片呈現我國港口各項智慧發展之具體行動方案，升級服務效能，吸引國內外創新產業投入。

交通部也提到，這次論壇也引進多項應用體驗，例如貴賓報到採用先進的人臉辨識系統，搶先一窺未來機場之樣貌，日後旅客出國在機場只要透過人臉辨識技術，搭配電子登機證就可快速通過安全檢查，也可在免稅商店刷臉購物，及刷臉快速登機。

此外，也展示桃園機場最新互動版APP，可提供AR實景導航功能，最快可於今年底供旅客下載。另外還有「高雄港智慧環境網」的動態展示，透過系統互動操作，即可體驗港區3D仿真實境，即時瀏覽高雄港區環境資訊及港區動態。

(工商 )