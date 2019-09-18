美國總統川普今天列出5位可能的人選，以接替日前去職的波頓（John Bolton）擔任國家安全顧問，其中大多是川普政府內的熟面孔。

國家安全顧問負責就國防、安全和外交議題向總統提供建言，此職是白宮最高國安職位，無須經過聯邦參議院批准。

路透社報導，川普表示，他考慮的人選包括華德爾（Ricky Waddell）和凱洛格（Keith Kellogg）。華德爾在退役將領麥馬斯特（H.R. McMaster）擔任國安顧問時，當過一年的副國安顧問。

凱洛格目前是副總統彭斯的國安顧問。他在波頓17個月前接管國家安全會議（NSC）之前，曾擔任國家安全會議秘書長兼幕僚長。

第3位人選是人質事務特使歐布萊恩（Robert O'Brien），在共和黨外交政策圈打滾很久。

川普在空軍一號專機上告訴媒體，另一個可能的波頓接班人是傅萊茨（Fred Fleitz）。傅萊茨曾任職於中央情報局（CIA），也當過國家安全會議秘書長兼幕僚長，並在波頓擔任主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿期間，擔任過波頓的幕僚長。

傅萊茨向來直言批評伊朗，曾就伊斯蘭教抱持強硬觀點。他2017年告訴布萊巴特新聞網（Breitbart News），美國一些穆斯林社群容易受到「激進世界觀」影響，「希望破壞現代社會，創造全球性的哈里發國（caliphate），並將伊斯蘭教法強加於世上每個人」。

川普列出的第5位人選是美國能源部核安事務次長高登-海格提（Lisa Gordon-Hagerty）。

高登-海格提曾在民間企業工作，也當過聯邦眾議院負責安全議題的職員。她也曾任職於國家安全會議，以及能源部其他職位負責危機處理、緊急因應和核武事務。

然而白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）後來發出聲明說，川普向媒體提到的人選「並非完整名單，還有其他人列入考慮中」。葛里向沒有透露其他人的姓名。

(中央社)