外交部制定《外交部協助直轄市市長出訪活動作業要點》遭疑卡韓。行政院副院長陳其邁說，外交部對於總統候選人出訪，依「慣例」行政機關會提供必要的接待跟行政協助，韓國瑜不必多慮。

陳其邁上午出席2019國際半導體展開幕典禮，被問到卡韓議題，陳其邁說，其實行政中立法規範的包括外交事務都已經行之有年，大家都非常清楚。對於總統候選人當然有不一樣的行政協助，在過去都有很多的慣例，不管是民進黨執政或國民黨執政。所以外交部規範的作業要點是在直轄市，當韓國瑜成為總統候選人，他畢竟是台灣的總統候選人，當然行政機關單位也會提供出訪必要的「接待與行政協助」，這是一定的。

但陳其邁也說，假如涉及選舉活動，像造勢大會，你總不能叫外館拿旗子去搖旗吶喊，這當然在行政中立法都有相關的一些規定，依法來行政。韓國瑜也不用多慮，因為他身份有兩種，一種是直轄市長，一個是總統候選人，直轄市長有直轄市長的規定，總統候選人也有過去的一些慣例。

陳其邁說，韓國瑜剛當選市長沒多久，對過去國際事務或出訪可能比較生疏，但相關規定，解釋清楚就好了，也不要任意指控，相信政府會謹守法律的規定來提供必要協助。「我再重覆一次，直轄市有直轄市長的規定，總統候選人當然就比較不一樣，他畢竟是台灣最高領導人的選舉，是總統的選舉，代表國家，必要的行政協助，外交部一定會提供全力幫忙，請韓市長不用多慮」。

(中時 )