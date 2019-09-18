網紅「MC姐」陳佳君因上月清晨和朋友到台北市東區某間茶店時，被宋姓男子毛手毛腳，搭肩、摟腰又親吻，甚至將頭部刻意靠到陳女胸前，隨後在耳邊低語「妳的奶好香！」，陳女報警提告，台北地檢署調查時，宋男否認，但檢方勘驗店內監視器畫面，認定宋男有非禮舉動，今依性騷擾罪嫌起訴宋男。

檢警調查，今年8月2日清晨7點多，「MC姐」陳佳君和4名男姓友人到東區知名「茶街」上的店家喝飲料聊天，與眾人不認識的宋男，突然加入同桌聊天行列，陳女與宋男坐在同側，陳女2名友人因不敵睡意，倒頭就睡。

陳女指控，她原與宋男相談甚歡，不卓對方突開始藉故對她摟腰、搭肩又親吻，甚至將頭靠到她胸部上，在耳邊低語「妳的奶好香！」因此氣到當場報警，過程都被店家的監視器拍下，一旁的友人也都目擊。

北檢上月28日傳喚陳女出庭，她庭訊後受訪表示，她有出聲制止宋男，但對方似乎還想動手動腳，宋被帶到警局後，還大言不慚：「夜店女生不都很開放嗎？」

據了解，宋男否認涉嫌性騷擾，辯稱只要打鬧，作勢要親她但沒親到。不過，檢方勘驗監視器畫面及傳喚證人，認定宋確有親吻、摟抱的行為，觸犯性騷擾防治法，今依法起訴。

此外，「MC姐」陳佳君前年底上社群媒體PO辱罵F奶辣模辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」，還貼上疑似辛女整型前照片，事後遭辛提告加重誹謗、公然侮辱、妨害祕密和違反個資法等罪。台北地院今年4月判陳女拘役60日，得易科罰金6萬元。

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(中時 )