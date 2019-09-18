日統客運公司公告十月一日起年長者優惠票比照全票收費。

日統公司7000、7001、7002、7005等四條國道路線調漲，年長者優惠票價比照全票計收費路線。

雲林縣唯一經營國道客運的日統客運公司因高鐵通車後班次銳減，運輸成本增加，去年元旦擬取消敬老票，最後在雲林縣府協調下取消。日統本月公告，為維持正常營運，108年10月1日起，7000、7001、7002、7005等四條國道路線調漲，年長者優惠票價比照全票計收費。

日統公司公告指出，該公司國道路線未領受政府補貼，長期自行吸收法定優惠票差額，造成國道路線嚴重短收，營運維艱，為維持偏鄉公共運輸服務以續正常營運。對年長者旅客造成不便，該本公司深感無奈說聲抱歉、對不起！

日統公司表示，依據「發展大眾運輸條例」第9條規定，大眾運輸票價，除法律另有規定予以優待者外，一律全價收費。優待者其差額所造成之短收由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之。

日統公司說，該公司針對年長者優惠票價案與交通部公路總局協商逾三年，至今未果，審酌此一短收致營運減收每況愈下，營利事業比照公益事業承辦老人福利吸收年長者半票短收差額尚有限度，為權衡經營偏鄉服務路線與提供優惠票種，以續正常維運，故自108年10月1日起調漲年長者優惠票種票價，比照全票收費。

據了解，日統客運三成乘客是老人，每年吸收老人半票三千萬元，去年元旦起一度擬取消敬老票但最後未實施，去年八月傳出出售大樓消息。

將取消敬老票價的7000路線是從斗六、正心中學、莿桐、西螺，開往台北、三重、林口。7001路線是從北港、元長、馬光、土庫、虎尾科大、虎尾、斗南、西螺，開往台北、三重、林口。7002路線是從四湖、東勢、麥寮、橋頭、豐榮、崙背、二崙、西螺、北斗，開往台北、三重、林口。7005路線是從民雄、中正大學、大林慈濟、大林、斗南、西螺開往台北、三重、林口。

(中時 )