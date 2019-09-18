「講幹話，別來台南！」高雄的大港開唱宣布停辦，台南市長黃偉哲歡迎移師台南舉辦，但台南市議會國民黨團18日卻要求黃「謹慎發言、深思熟慮」，並批評市府邀請大港來台南開唱是「用納稅人的血汗錢去歌頌仇恨與髒話」，還強調台南已經擁有舉辦8年不輸大港開唱的「將軍吼」，希望黃不要有了新歡就忘了舊愛。

國民黨團認為，大港開唱有樂團主唱在演唱會中飆國罵，如果前來台南開唱恐怕會「教壞囝仔大小」；更何況，補助預算要從何處來？又該如何核銷？黃市長應該深思熟慮。

黃偉哲表示，「大港開唱」已舉辦10多年，在音樂界及新創界都普獲好評，他尊重國民黨團的想法，但音樂與藝術有一個公開標準，儘管歡迎大港來開唱，但他們也表達不見得會來的意思。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則回嗆，用10年補助5000萬元打造本土音樂品牌，居然被國民黨政治攻擊，國民黨看到台語就想到髒話，看到本土就想到仇恨，難道國民黨心中對本土講台語的選民是如此看待？「國民黨離中國越來越近，卻離年輕人越來越遠」。

(中時 )