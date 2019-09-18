路透今天報導，美國總統川普美東時間17日表示，他的政府可能在總統大選前與大陸達成貿易協定，也可能在選民投票後的第二天達成協議。

應美方邀請，大陸中央財辦副主任、財政部副部長廖岷今（18）日率團訪美，與美方磋商陸美經貿問題，為10月分在華府舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

報導稱，川普乘坐空軍一號從新墨西哥州前往加州途中對記者說，北京方面認為他將贏得連任，但是大陸官員更願意和其他人打交道。

他說，他已經告訴大陸，如果在2020年11月3日大選後達成協議，對北京而言，協議條款將比目前能達成的「糟得多」。

「我認為可能很快就會達成協議，可能在選舉前，也可能在選舉後一天。如果是在選舉之後，這將是一項你從未見過的協議，這將是有史以來最偉大的協議，大陸知道這一點，」他說。

「他們認為我會贏得大選。中國認為我將輕鬆獲勝，他們很擔心，因為我告訴他們，如果在大選後達成協議，條款將比目前達成的糟得多。這是我告訴他們的。他們希望看到其他人獲勝嗎？肯定的。」川普補充說。

兩天后，美陸兩國副手級貿易談判代表將在華府會晤，進行近兩個月來的首次面對面會談。

會談的目的是為預計將於10月初舉行的高級別磋商鋪路。10月初的磋商是為結束兩國長達14個月的激烈貿易戰尋找解決方案。

上周，美國總統川普將原定於10月1日開始實施的對價值2500億美元大陸輸美商品加徵關稅的計畫推遲了兩周，此前大陸也推遲了對部分美國抗癌藥物、飼料原料和潤滑劑徵收報復性關稅的計畫。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）17日表示，川普對大陸的貿易操作發起挑戰是正確的，但他的策略為大陸開啟了損害美國農戶與消費者的大門。

「我認為我們應該以多邊的方式進行，與歐盟等各方配合，」裴洛西對CNBC表示，「不論他打算走哪條路來改善貿易關係，就是不要讓對方有能力來損害你的農戶與消費者。」

但兩國的貿易專家、企業高管和政府官員都表示，美陸貿易戰已演變為一場政治和意識形態之戰，戰線遠遠超出了關稅的範疇，可能需要數年時間才能解決。

他們對路透表示，未來幾周的磋商達成的任何協定都可能只是表面的解決方案。

(中時 )