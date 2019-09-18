台灣競爭力論壇執行長謝明輝今天上午召開記者會談到，鴻海董事長郭台銘退出總統選舉，代表第三勢力聯盟破局，加上前副總統呂秀蓮參選，引發藍綠選情轉變。此次的總統大選，將是團結的藍營對決分裂的綠營。

謝明輝說，當初郭台銘選擇挺身而出，是抱著為中華民國奮鬥的理想而來。如今郭台銘決定退出大選，代表明年大選，將從蔡韓對決，變成中華民國保衛戰。謝明輝也提到，親民黨和時代力量仍有兩張總統大選入場券，預計將不會白白浪費。兩黨應會對外尋找合作對象。但謝明輝說，最後應該還是會回到藍綠對決。

謝明輝說，隨著郭台銘的退選，柯文哲寄望藉由郭柯合作，帶動台灣民眾黨立委席次成長的計畫已經落空。謝明輝認為，時代力量有可能為了拉抬立委席次，提出立委黃國昌參選總統。另外，謝明輝談到，宋楚瑜已經選了四次總統大選，恐怕也不在乎再選一次，但除非結合王金平，否則親民黨要突破5％政黨票恐有疑慮。

文化大學國發所龐建國提到，蔡英文總統的博士學位疑雲越描越黑，前總統陳水扁違反保外就醫規定越來越離譜，加上呂秀蓮的參選，都對蔡英文的選情造成衝擊。反觀韓國瑜在九月八日新北市造勢晚會展現出來的氣勢，顯示藍營支持度將易漲難跌。

銘傳大學犯罪防治系副教授唐雲明指出，蔡英文光是私菸案，就是把自己搞成是走私詐騙的頭頭，變成國際大笑話。唐雲明認為，如今韓國瑜主張庶民經濟，浪潮已銳不可擋。

(中時 )