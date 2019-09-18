台灣競爭力論壇執行長謝明輝18日上午召開記者會表示，日前索羅門群島與我國斷交，與中國建交，是因為蔡政府不認九二共識。謝明輝說，索國選擇與台灣斷交，只是斷交骨牌效應的一環。未來的總統大選，將會正式的從蔡韓對決成為中華民國的生死保衛戰。

謝明輝提到，自蔡政府上台後，三年半的時間台灣已失去六個邦交國。這是因為蔡政府選擇「親美抗中」的結果。謝明輝認為，蔡政府若繼續執政，將會導致斷交潮持續，最終我國將走向零邦交。

文化大學國發所教授龐建國談到，蔡英文沒本事拚經濟，只好訴求護主權。近日隨著中美貿易戰趨緩，美國總統川普替蔡政府撐腰的力道可能減弱，香港局勢趨於平息，未來台灣邦交國數目可能還會減少。

銘傳大學犯罪防治系副教授唐雲明說到，蔡政府上任以來兩岸政策失誤，一昧親向美國。索國斷交事件，追根究柢，就是蔡政府未能守護中華民國，未能認同兩岸建立的九二共識。唐雲明認為，若蔡政府還不自知，只能等著被下架。

(中時 )