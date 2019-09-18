鴻海創辦人郭台銘棄選2020總統，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天受訪表示，韓國瑜跟郭台銘有共同的朋友，韓市長已聯繫這位朋友，安排跟郭董見面，盼當面請益郭台銘對中華民國未來的看法，一旦有具體見面時間，就會對外公布。

何庭歡今早在國民黨中央黨部受訪。她說，團隊目前還是依既有的選戰策略來進行，後續很多事情要做，包括公布政見，還有繼續尋求整合團結，這些都會繼續努力地推動，另也會納入郭台銘很多優秀的政見並且推動。

對於外傳郭粉不投韓國瑜，何庭歡說，「郭董跟韓市長一直都有共同目標，就是希望能夠為中華民國的未來打拚」，所以在大家有共同目標的情況下，韓市長是國民黨提名的總統參選人，還是會以團結整合為最大的目標，尋求各方民眾最大的支持」。

至於和郭台銘的具體見面時間？何庭歡說，韓國瑜已經聯繫共同朋友，當然也尊重這位朋友聯繫的情況，如果能夠安排直接會面，當面跟郭台銘請益，希望能夠儘速完成。

(中時 )