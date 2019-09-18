陸客不來，中南部攤販叫苦連天，交通部觀光局除祭出包機獎勵，再與高鐵公司合作，推出「兩人同行、一人免費」專案，即日起至明年1月20日間，只要持有短期觀光簽證的外籍旅客，目的地為台中以南高鐵站，包括台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營站，就可享有第二人車票免費優惠。

觀光局表示，去年首度推出國際旅客「搭高鐵遊臺灣·兩人同行一人免費優惠專案」，成功吸引國際旅客前往參訪臺中世界花卉博覽會、國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、第30屆臺灣燈會在屏東等觀光景點或活動。

因大陸限制旅客來台，對於倚賴中南部的部分觀光景點攤販而言是雪上加霜，為引流國際觀光客，觀光局再度與高鐵公司合作，針對國際觀光客祭出買一送一優惠，旅客只要輸入兩名旅客的護照名字，就可以優惠價格購買車票。

此外，各經銷商通路如KKday、KLOOK及雄獅等，亦配合加碼提供配套優惠專案，包含景點接駁及遊程優惠等，共同吸引國際旅客來臺觀光旅遊。

為落實推動「文化主軸推動觀光」的新理念，鼓勵國際旅客來台欣賞藝術、深度旅遊，觀光局結合國家表演藝術中心，推出國際旅客節目優惠專案，短期入境臺灣的外籍旅客，可免費參與三大場館導覽，包含臺北兩廳院、臺中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心及欣賞藝文節目，搭配運用高鐵優惠，即可以划算價格賞藝文。

另外，明年台灣燈會將於2月8日至23日以森林為主題於台中舉辦，觀光局也推薦旅客來台中賞燈會、吃美食、看美景。該次專案自本月16日中午12點起至明年1月20日截止，優惠對象限短期入境來台國際旅客，因工作或求學等因素長期居留者則不適用，優惠數量有限，用罄為止。

(中時 )