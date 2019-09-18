鼓舞老人運動的1萬支運動智慧表來了。（吳敏菁攝）

鼓舞老人運動的1萬支運動智慧表來了，彰化縣衛生局長說明手表功能。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局為鼓勵老人運動，完成體適能檢測、成人健康檢查及四項癌症篩檢之其中一項者可以登記免費領取運動智慧手錶，價值5000元，今年3月就已經預訂一空了，等待已久的手錶終於來了，將在23日至10月3日兩周內，以體適能檢測地點的176個社區地點和27個衛生所發放。

彰化縣衛生局免費發放運動智慧手錶，特色是不用和手機配對，讓許多人趨之若鶩 ，反映熱烈，「我也好想要一支」，但這是衛生局鼓勵老人動起來的活動，只有長者完成體適能、癌篩等資格，才能領取。

領取運動智慧表的必須攜帶的資料。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

領取運動智慧表的資格。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，從3月開放登記到現在才發放，主要這也是經濟部前瞻計畫的一部分，著眼於「智慧城鄉」，由光寶科技公司出面建置基地台，建置需要時間，配戴者的資訊會回傳到雲端，讓衛生單位能掌握老人家簡單的健康及運動數據。是廠商和經濟部合作，一支報價5000元，彰化縣是全國第一，雀屏中選，經費全由經濟部補助，希望鼓勵多多運動，「線上比賽」激發更想運動的動能。

葉彥伯介紹，這支智慧手表可以，計步、心跳、睡眠計時功能，還有GPS系統，能夠紀錄運動的路線和狀況，還會上傳，不用和手機配對，使用者可以直接在錶面讀取每天運動資訊。

衛生局提醒，有資格領取手錶的同仁，衛生局已經著手依照民重檢測順序一對一

電話通知領取，尚未完成檢康檢查及四項癌篩項目支一項者，也請盡速至衛生所或醫療所完成，如果無法確認篩檢是否完成，也可攜帶健保卡至鄰近衛生所進行查詢。若尚未完成篩檢，也會先發予運動智慧錶，並填寫運動智慧錶健康管理同意書，再由衛生所主動關懷追蹤長者予12月31日前持健保卡至衛生所或醫療院所完成篩檢。有關領錶資訊可洽詢本局保健科，諮詢電話7115141分機5506~5510。

運動智慧表的發放地點。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

(中時 )