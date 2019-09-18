傘訓女學員空跳前整備，著鐵漢裝。呂昭隆攝

為使國人見證陸軍傘兵訓練實況，航空特戰指揮部今（18）日邀請國內媒體軍事記者團，前往航特部空降訓練中心及潮洲空降場實施參訪活動；神龍小組從8000呎高空表演六人疊傘，展現高超的操傘技術，陸軍官員說，神龍小組六人疊傘表演，上次操演是在民國99年。

航特指揮部傘訓學員首先進行空跳前整備，瞭解傘訓學員們穿著傘具及登機前複式檢查過程；接著前往潮州空降場，實地觀察傘訓學員空跳及神龍小組實施高空跳傘實況；最後，轉至空訓中心瞭解基本傘訓地面訓五大科目，傘整連作業實況。

此外，航特部特別讓4位學員著鐵漢裝跳傘，鐵漢裝可讓學員在特殊地形著陸，如在盛密的森林等。

作育傘兵人才的大武營區將完成階段性任務，預訂後年搬到大聖西營區。

航特部指出，「陸軍空降訓練中心」迄今已培育出數以萬計的合格傘兵，訓練成果豐碩。 其中，神龍小組潘益龍士官長空跳次數更是超過1200次以上的佼佼者；且我國定期與各界實施交流與觀摩，針對跳傘訓練不斷精進。

(中時 )