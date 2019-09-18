前國民黨主席洪秀柱今（18）日與前新北市長朱立倫一同出席新北市永和區重陽敬老義剪、義診活動，絲毫不被2016總統大選「換柱」風波影響，二人握手、搭肩，互動熱絡，洪秀柱台上還特提到「不要讓媒體做文章」。洪也提及，郭董跟他們是有過一段很長很深的革命感情，「所以還是期盼他能繼續跟我們一起合作」。

洪秀柱受訪時對郭台銘退出國民黨及宣布不選總統表示，國民黨面臨這種狀況，對於郭董退選聲明的內容要好好反省檢討，甚至改革，「這是我們一定要做得，對於郭董要心存感謝，畢竟他在黨最困難的時候幫助過我們，而且每次選舉他對黨的支持也是不遺餘力，我們要著抱持感恩感謝的態度且肯定郭董以往對黨的貢獻」。

洪秀柱說要謙卑改進，只有這種方式才能誠心誠意地贏得人家的認同，這不是隨便講一句風涼的話就能挽回別人對黨的感受，所以最大的誠意要表現出來，「畢竟郭董跟我們是有過一段很長很深的革命感情，所以還是期盼他能繼續跟我們一起合作」。

另對郭台銘有可能推出立委人選挑戰國民黨？洪秀柱說，還不太曉得他們會推出什麼樣的人，只要推出的人是優秀的，而且與國民黨的思想理念能結合，打仗不要怕優秀的人出來，不要怕競爭，如果能夠合作就更好。

(中時 )