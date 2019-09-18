桃園市空服員職業工會今與立委召開記者會，指長榮航空對罷工者秋後算帳，要求交通部、勞動部介入處理。長榮則回應，工會再次以不實指控抹黑公司打壓勞權，試圖利用政治力影響進行中的司法及勞裁案件，長榮對此深表遺憾。

長榮航空今年5月8日已發出公告，提醒全體員工罷工將導致獲利下滑，以致優待機票等福利會被取消，空服員工會沒有因此退縮，6月20日仍帶領長榮空服員發動罷工，並在7月6日與長榮簽下團體協約，約定不秋後算帳。

事後長榮依照5月8日的公告，停止參與罷工空服員的優待機票福利，工會認為這是打壓參與罷工人員，要求公司恢復福利，長榮堅不同意。

空服員工會今在立委陪同下召開記者會，要求交通部將違反勞動法令納入航權、航線分配考量，勞動部也應表態支持罷工人權、譴責長榮航空打壓罷工空服員。此外，工會也選在9月26日，發動會員到勞動部接力靜坐。

長榮航空聲明，工會以增設勞工董事等訴求發起突襲式罷工，已有違法罷工之虞，更造成長榮航空重大損失，也嚴重影響公司聲譽，公司在罷工第二天即委由律師向台北地方法院遞狀，控告工會及其會務人員、幹部等10餘人並要求賠償。

長榮表示，公司與工會在罷工結束的談判會議中，工會曾要求公司撤回訴訟，作為結束罷工條件，但公司當時即明確表示要維護13萬名股東及員工權益，無法同意，工會卻再次無限上綱要求公司放棄應有的法律權利，並將之扭曲為「對工會成員司法追殺」，長榮無法接受。

長榮強調，罷工結束後，公司一直努力彌平員工間的裂痕，並建立空服員與高級主管面對面會談等溝通管道，從無歧視罷工組員的情況，但空服員工會卻一再誣指長榮航空對罷工組員「秋後算帳」，誤導社會大眾，製造事端，挑起勞資間的對立。

針對長榮5月8日公布的罷工期間獎勵出勤方案，目前正在勞裁會進行行政裁決的過程中，長榮航空認為，在裁決結果尚未出爐前，雙方皆不應以任何形式影響行政機關做出裁決的中立性，但工會卻高調聯合立委召開記者會質疑公告的正當性，企圖透過政治力施壓來影響裁決結果，令人感到遺憾。

(中時 )