國民黨總統參選人韓國瑜得知鴻海創辦人郭台銘棄選2020後，立即遞出橄欖枝，盼能拜會郭台銘，納入郭的政見，以利藍營整合。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天冷回應，指韓市長市政、選舉兩頭燒，「真的不需要有此安排」，大家各忙各的也挺好的，「目前並沒有朝政見合作方向考慮」。

國民黨總統參選人韓國瑜得知郭台銘不投入總統大選後，向郭喊話盼兩人能盡速碰面，蔡沁瑜說，「以韓市長市政、選舉兩頭燒，真的也不需要特別有此安排，不想耽誤他選舉時間，如果可以的話，大家各自忙各自的也挺好的」，至今沒有接到韓陣營聯繫。

此話一出，引發外界解讀怨氣未解，不願挺韓。蔡沁瑜解釋，這跟支持沒有劃上等號，郭台銘不選後，希望能夠做自己，與政治上理念一致的人合作。媒體詢及國民黨對郭台銘態度轉趨柔軟，蔡不多做評論，冷回應指畢竟整個轉折改變，如人飲水冷暖自知。

另外，韓國瑜盼向郭台銘請益，納入郭的政見，藍委也紛向郭董道歉，希望郭歸隊，蔡沁瑜直言，「目前並沒有朝政見合作方向考慮」，若大家真的有需要的話，讓它形成一股力量，以利社會享受且運用得到，達到政治服務經濟目的，若對方覺得政策好，郭當然也不藏私，大家一起來弄。

郭台銘發表棄選2020後，韓辦立即宣稱雙方「理念一致」，蔡沁瑜說，捍衛中華民國的概念是一致，堅守主權無庸置疑，重申「如果可以的話，希望韓把市政選舉兼顧好，也不要辜負韓粉對他的期待」。

蔡沁瑜表示，郭台銘已宣布不參與連署，來自政界、商界、財經界、科技界等朋友陸續上門交流意見，分析接下來該朝哪個方向邁進；由於時間很忙，目前為止排不出時間訪美。

(中時 )