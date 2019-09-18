台灣運用栽培介質耕作的面積約250公頃，為中部地區重要設施栽培模式，約占4成。近年來介質栽培模式趨向密集耕種與品項單純化，導致容易發生連作障礙。農委會台中區農業改良場運用熱水淋洗介質的技術，有效改善介質耕連作障礙，增加介質使用次數，降低農友生產成本。

台中場表示，一般介質耕作在慣行管理模式下，常在耕種第3年開始發生連作障礙，如鹽類累積、疫病、苗立枯病、萎凋病及根瘤線蟲等，輕則植株生長受阻、產量減少，重則植株死亡，農友必須更換新的介質才能正常生產；然而更換介質不但費時、費工且昂貴，購買新介質每分地約需花費10萬元。

為改善介質耕連作障礙情況，台中場研究人員利用熱水淋洗介質技術，以80℃以上熱水反覆並充分淋洗栽培多年的介質，直到淋洗液滲漏出栽植槽為止。藉由高水量與高溫方式進行介質淋洗，可消除介質鹽類累積及降低潛藏於介質內的病蟲害，有效改善連作障礙。

台中場表示，目前熱水淋洗操作8小時約可處理1分地的舊介質，所需費用約7千元，經檢測分析可降低介質電導度50％，且無檢出根瘤線蟲與萎凋病菌。栽種花胡瓜於熱水淋洗後介質，幼苗定植存活率近100％，植株生長勢佳、生長期萎凋病發病率低於1％，且無根瘤線蟲發生情形。

台中場助理研究員錢昌聖指出，熱水淋洗介質技術除可降低舊介質連作所產生障礙，並可讓介質狀態趨於重新歸零，相關技術亦已推廣至中部地區使用設施栽培的農友。

(中時 )