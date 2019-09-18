藍鵲號將於20日首航，未來將以70分鐘單程速度，飆速往返於宜花兩地間，提供旅客多一種交通工具選擇。（風獅旅行社提供／王昱凱花蓮傳真）

宜花藍色公路「藍鵲號」即將於20日首航，往返於宜蘭與花蓮之間，航程中更會經過台灣八大奇景之一的「清水斷崖」，煙波大飯店也首度與之合作，推出限量雙人住房優惠，內容包含住宿、單趟的雙人船票、早餐與單趟碼頭接駁等，5張小朋友有找，由於是限量優惠，專案需在住房前三日預定，以免向隅喔！

藍鵲號僅需70分鐘便可飆風遊玩宜花雙城，而旅遊住宿問題，就交給煙波大飯店解決吧。煙波蘇澳館於20日至10月15日推出優惠雙人行，讓總值13880元的住宿套組直接砍破5成，只要4999元就可享有雙人房一晚、單趟雙人遊輪票、早餐、碼頭單趟接駁等優惠，在緊鄰南方澳漁港的蘇澳館，泡著黃金雙湯，飽覽絕美日出海景吧！

而花蓮館也只要4699元，除了住宿、船票與早餐外，更隨房附贈一份精緻禮盒，旅客在徜徉太平洋蔚藍風光的同時，可以一同把阿美麻糬、豐興餅舖、德利豆乾等精緻名產一次帶走。

藍鵲號9月固定每日來回，蘇澳至花蓮搭乘時間為10：00-11：25，花蓮往返蘇澳搭乘時間為15：30-16：45，10月固定周二休航。而住宿專案需提前三日電話預定，航班固定休航日與連續假期也不開放喔！而單趟船票則可以更加彈性的選擇交通工具，無論是想去、回搭乘遊輪都可以喔！

(中時 )