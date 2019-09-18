◎廣大興案菲判決出爐 家屬嘆很難過

2013年台灣漁船「廣大興28號」遭菲律賓海巡掃射，造成漁民洪石成死亡。針對廣大興案，馬尼拉地區初審法院18日宣布判決，8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年一天到14年8個月又一天。對此，廣大興家屬直嘆很難過。

◎韓請3個月？綠：拒質詢人形立牌

高雄巿議會下周9月24日開議，民進黨團18日質疑高雄巿長韓國瑜為了拚總統，將從10月11日起，連續請假3個月，進而缺席他擔任巿長以來的第1次預算會期，民進黨團要求韓國瑜說清楚會不會請假，如果要請假，就先接受質詢。

◎李佳芬祖墳案 縣府：屬常見案例

李佳芬祖父母19年前安葬於西螺鎮農田的墳墓遭檢舉未依法申請，西螺鎮公所上月進行會勘，雲林縣府日前接獲墓主李日良以雙掛號寄達的陳述意見書，說明其父親安葬的過程。

◎郭董退選 柯：民進黨可開香檳了

鴻海集團前總裁郭台銘16日宣布退選，但在政壇餘波仍蕩漾，台北市長柯文哲上午對此表示，「幸好身分證都帶在身上」，間接證實了昨日柯媽媽及前立委黃文玲、林義豐等人，確實是前往中選會為他登記參選總統。另對郭台銘退選又退回藍綠對決，柯則稱「民進黨可以喝香檳了」。

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(中時電子報)