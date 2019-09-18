澳洲是本屆世界盃男籃賽最大匹黑馬，一路過關斬將勇闖四強，可惜接連敗給西班牙和法國，最終只以第四名收場。效力於馬刺的米爾斯是澳洲隊表現最出色的球員，銅牌戰輸球後原本心情很鬱悶的他，突然聽到澳洲媒體告訴他入選了本屆最佳五人，喜獲佳音的他開心得不得了，沒想到最後公布五人名單並沒有他的時候，心情猶如洗了三溫暖般，讓他欲哭無淚。

米爾斯在昨日於個人推特上寫著，「實在有夠尷尬的，我一直追求的大獎都沒有我的名字，直到《@BasketballAus》在銅牌戰結束後於大巴士上告訴我如選的最佳五人，沒想到這一切都是謊言，好吧！如今只能將這些亂七八糟的東西都丟進火推裡，我們會在2020年東京奧運捲土重來的。」

米爾斯在世界盃熱身賽就曾經帶領澳洲擊敗美國隊，當時美國隊教頭就是馬刺名帥帕波維奇曾打趣揚言要把他交易出去。來到世界盃米爾斯攻擊火力非常兇悍，場均22.8分、2.3籃板、3.9助攻，投籃命中率49.6%、三分球命中率40.4%，若依這個數據確實足以入列最佳五人，可惜澳洲只拿到第四名，導致最終與這個獎項擦身而過。

(中時電子報)