鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020後，不願回國民黨懷抱，動向受關注。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，郭台銘最快下周起，展開全台感恩之旅，另由智庫進行政策研究，未來將建置學校培養人才服務國家社會。未來有無可能拿親民黨門票再次參加總統大選？蔡說，郭台銘曾親自否認此事。

關於郭台銘棄選2020後的下一步，蔡沁瑜透露，郭台銘昨天昨天轉換心境切換很快，接下來郭台銘想做三件事，從下週開始，希望以最快速度進行全台感恩之旅，包含北中南東，預計舉辦六到八場，親自走訪各地感謝郭粉支持。

另外，由智庫提供政策研究；建置類似松下政經塾的學校培養優秀人才，繼續服務國家社會，達到政治為經濟服務理念。

郭台銘不參與2020獨立參選總統連署後，未來有無可能接受親民黨推薦，角逐明年大選，蔡沁瑜表示，郭台銘是一名企業家，做決定前深思熟慮，下決定後就不會改變，之前說獨立參選不會重回國民黨，至今沒有改變。「郭台銘也親自否認親民黨門票，絕對沒有這件事，請大家不要在擔心」。

(中時 )