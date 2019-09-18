22歲的男大聲罹患淋巴癌，鼠蹊部上的腫塊長到拳頭大。（圖／翻攝自微博）

工作壓力大、常熬夜、睡眠時間不足、經常處於電子輻射的環境等，容易導致免疫系統無法恢復，是罹患「淋巴癌」的高危險族群。南京市腫瘤醫院醫師吳劍秋表示，曾有一名21歲的女大學生，習慣熬夜到凌晨2、3點，身體出現消瘦、貧血，更發生腸道阻塞腹部疼痛的狀況，檢查後發現是腹腔有顆「惡性淋巴瘤」且是末期，連手術也沒救。

綜合陸媒報導，吳劍秋說，除上這面這例，最近也接診一名22歲的男大生，整整一年每天打電競遊戲打到清晨5、6點，近期發現腹股溝(鼠蹊部)處長出一個腫塊，一段時間過去，腫塊不僅沒消，還越長越大，最大長到「一個拳頭」，嚇得趕緊就醫。

吳劍秋說，鼠蹊部上的腫塊檢查後確定是惡性淋巴瘤，「如果經常熬夜導致睡眠不足，會損害免疫系統，長期處於緊張壓迫的身體狀態下，器官功能的損害慢慢顯現出來，造成一些比較嚴重疾病，特別是惡性腫瘤。」

吳劍秋說，淋巴瘤在早期往往沒有什麼特別症狀，「頸部、腋下、皮膚、口腔等，長出一些奇怪的腫塊，或者甚至有些人伴有發燒、畏寒、體重減輕等症狀，就要趕快就醫。」

(中時電子報)