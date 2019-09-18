過去在颱風或地震發生時，可能因為山崩、淹水等影響，導致部份地區成為孤島，防災人員只能不斷搶修、搶通甚至要空投物資，為了協助這些民眾，內政部次長花敬群今天出席消基會辦理的「2019不動產高峰論壇-打造居住願景系列二」時表示，為了讓民眾安心、也減少救災人員的危險性，目前全台201處易成為孤島地區皆已備妥2星期的糧食與飲用水。

消基會今天辦理「2019不動產高峰論壇-打造居住願景系列二」，花敬群應邀以「從整體住宅政策談消費者保護」演講。

花敬群表示，在法院的民事訴訟，涉及不動產的占比約一半，而目前政府推動都更也可視為是消費者的團結。但都更條例至今已通過逾20年，但全國核定的案件僅有780件、平均一年不到40件，如果要完成全國400萬戶老舊房舍的都更「近乎不可能的任務」，透過新修正的各項辦法，讓都會的不確定性降低，有問題的話政府幫忙解決。

花敬群說， 2017年通過的都市危險及老舊建築物加速重建條例，至今推動的速度越來越快，截至108年8月底申請373案、核准236案，加上都更的案件一年大概可以拆掉1萬戶老舊房子，相較過去的速度已加快10倍。

針對921地震後建築檢測，花敬群指出，921後大幅修正建築物耐震設計規範等規定，因此，之前興建的建築物可能有耐震能力不足的問題。因此針對88年12月31日前興建6層樓以上的鋼筋混凝土建築物，全面進行建、使照圖說的快篩作業，而快篩後判定為建議耐震初評的建物，由地方政府主動通知，鼓勵辦理耐震評估，進一步確認建物安全。他說，在花蓮強震倒塌的雲門翠堤，其實有被檢測出來有問題，但沒想到來不及補強就倒。

花敬群也說，921發生至今已完成29985件、99.8％公有建築物的初評，預計112年會完成所有耐震補強或拆除，後續也會持續爭取經費，加速補強。

花敬群表示，過去災害發生後會有部分地區形成孤島，往往要空投物資、救災人員也在災害最大時要去搶通道路，十分危險，因此針對易形成孤島的201處聚落，目前已建立糧食還有生活必需品等庫存，可以維持2星期的飲用水與食物。

(中時 )