國民黨中央黨部祕書長曾永權18日到台中市黨部舉行「韓國瑜競選2020總統中彰投3縣市競選工作會報」。（盧金足攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標坐鎮「韓國瑜競選2020總統中彰投3縣市競選工作會報」。（盧金足攝）

國民黨中央黨部祕書長曾永權18日到台中市黨部舉行「韓國瑜競選2020總統中彰投3縣市競選工作會報」，這次選舉定調總統與立委聯合競選的方式來推動，目前22縣市所有的地方組織架構布局大致已經完成。對台中市長盧秀燕是否擔任競總主委？曾表示「仍在拜託中」，國民黨台中市黨主委顏文正說，「盧市長至今沒有說不願意」，還在協調中。

曾永權表示，今天到台中與南投、彰化各地方的競選組織負責人進行工作會報，將黨部輔選系統、地方組織系統，還有運作多時韓辦系統加以整合，全國組織架構更為扎實，更具有選舉的戰力，把這一次的選舉定調總統與立委聯合競選的方式來推動，22縣市的所有的地方組織架構布局大致已經完成。

「即將進行橫向連繫，做整合的工作」，曾永權指出，從昨天新竹縣、新竹市、苗栗，到今天的中、彰、投，整個架構所有的參與幹部，大家都非常有信心，在未來的不到4個月能夠贏得勝選。

對台中市競選總部主委跟盧秀燕之間的溝通橋梁？曾永權說，「我們仍然會來拜託，聘請我們各縣市縣市長來擔任競選總部主任委員」，至於盧秀燕意願如何？他強調，「先前透過不同管道溝通，會繼續來拜託請求」。

盧秀燕今天派出她競選台中市長的總主任賴森林代表出席，台中市議長張清照及彰化縣議長謝典林、南投縣長林明溱，及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒、前南投縣長林源朗等人都出席。

曾永權說，今天來聽取大家意見，獲百姓肯定和信任最重要，這次選舉定調為總統和立委聯合競選方式，22縣市大致定調，韓國瑜辦公室高雄競選總部執行長林國正，中常會和中央黨部窗口，中常委姚江臨，大甲鎮瀾宮董事長顏清標出席大團結。

曾永權表示，總統選舉不到4個月，這一戰，大家團結，國民黨凝聚力愈高，有勝選的把握，讓各縣市從戰略布局到戰術布局，他對韓國瑜勝選，從韓粉的支持熱度看出，有次他到高雄參加韓辦會議，會中詢問，到底韓粉有多少人？有人說80萬人，有人說100萬人，120萬有人說140萬人，有人說200萬人，從韓國瑜每次造勢活動一出來，拿國旗揮舞支持的韓粉令人感動，競選工作會報就是要溝通教戰守則，為總統與立委贏得勝選。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標坐鎮「韓國瑜競選2020總統中彰投3縣市競選工作會報」。（盧金足攝）

南投縣長林明溱說，南投縣有他帶領，韓國瑜能打勝仗。（盧金足攝）

(中時 )