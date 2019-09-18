文化大學新聞系主任胡幼偉表示，他看過鴻海創辦人郭台銘退選影片，可以感受到郭台銘的沮喪與憤怒。而這種不滿，其實是出於一種誤解，那就是：「只有當總統，才能為中華民國做出偉大貢獻！」

胡幼偉說，在台灣，總統其實只管兩岸、外交和國防；財經，根本就不是總統該管的事。正常的運作，是各部會首長超級能幹，向行政院長簡報應該做什麼，以及該怎麼做，院長一聽，這人頭腦好，點子妙，行啊！您就趕緊去辦吧！可我們現在是怎麼想的呢？趕緊的，選出一個聖潔的、超凡的、偉大的、什麼都懂的超人當總統，然後，中華民國就得救了！可能嗎？有人是什麼都懂的嗎？

胡幼偉說，大家只注意到總統！沒人在討論誰來做經濟部長、中華民國的經濟問題就有救了！請問救中華民國的經濟，難道不是經濟部長的責任嗎？難道不該是他最專精、最有點子嗎？郭董最懂的，就是經濟了嘛！他對中華民國最能貢獻的，就是去做經濟部長！如果郭支持韓，日後出任經濟部長，再把台灣經濟整個拉起來，那樣的成就，會遜於當過中華民國總統！

胡幼偉表示，韓不是超人型、完美型的政治人物。韓也數度言及自已的不完美，但韓能請到這麼多各有專精的學界、政界人才為他獻策，這就對了！這才是個比較正常的狀態！不正常、也很可怕的狀況是，總統自認可以一肩挑起所有重擔、可以處理所有問題；選民也竟然認為真有這樣的超人型總統候選人而大加崇拜。胡幼偉點出，這就是他跟郭粉不同之處。

胡幼偉並一語道破，他支持韓，是因為韓知道自己是個不完美的人；不支持郭，正是因為郭覺得自己是個非常厲害的人！

(中時 )