鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020後，仍未中斷立委布局，郭柯王結盟有待觀察。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，即便郭台銘棄選，「郭柯王合作還是勢在必行」，包含立委會做通盤考量，民眾黨、大聯盟都會繼續合作下去。

郭台銘仍未放棄營造政治能量，立委布局並未戛然而止，蔡沁瑜說，不排除也正在思考任何可能性，既然出馬，當然要贏，不排除與其他政黨合作的可能性。

她補充，郭台銘在初選時提出很多政策，希望能夠自己推動，從體制外力量往體制內推動，如同中藥把這股力量引出來，繼續讓政府看到，在社會中形成一股力量，政策推動一定需要國會支持，希望跟理念一致的人一起合作，包含台灣民眾黨與王金平的大聯盟。

郭台銘身邊幕僚紛紛傳出備戰立委，包含蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎都被點名，目前選到底？未來以無黨籍抑或加入民眾黨參選立委，蔡沁瑜說，目前還在思考個人特質、選區特性，以及贏的機率做統整規劃，由於投入參選要全心全意，自己還在思考。

立委布局挑戰韓家軍？蔡沁瑜謙稱，自己沒有想那麼多，沒資格挑戰人家，沒有說刺客一定要把人打敗，沒那麼血腥，會衡量自己能力。

(中時 )