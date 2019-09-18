民進黨台北市議員高嘉瑜。(本報系資料照)

鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020 總統，雖然讓不少韓粉鬆一口氣，認為泛藍終於可以團結；不過民進黨台北市議員高嘉瑜奉勸不要高興得太早，並直言，她認為郭台銘不選的唯一理由，就是要讓韓國瑜死！

高嘉瑜17 日在政論節目中分析，以目前的民調來看，「三腳督」對國民黨總統參選人韓國瑜其實比較有利，如今郭台銘宣布不選了，他的票會流向哪裡，不到最後沒有人知道。高嘉瑜說，她從頭到尾都相信郭台銘會出來選，「唯一不選的理由，就是要讓韓國瑜死」。

高嘉瑜認為，郭台銘如果要讓韓國瑜落選，就不要出來選，因為郭台銘明明知道出來選對韓國瑜是最有幫助的，並一再強調自己是為了中華民國、國民黨才參選，但韓粉們都聽不懂，不知道郭台銘的用心，還不斷打擊、攻擊他，高嘉瑜說，到最後郭台銘也心死了，心想「好啊！你們都說我是歷史的罪人，我就不選給大家看看，看最後結果會是怎樣？」

(中時電子報)