肢端肥大症是一種生長激素分泌過量的罕見疾病，患者自身外貌逐漸改變，例如手部、足部、臉部五官增大等，醫師表示，由於疾病進程較緩慢，常常被誤認為是身體老化現象而遭到忽略，平均延誤診斷時間約為5～7年不等，因此確診時許多患者已經併發高血壓、糖尿病、心血管疾病、甲狀腺腫及睡眠呼吸中止症等共病，對患者身心健康的影響嚴重。

據流行病學統計，肢端肥大症台灣每年新增約60個新病例，平均發病年齡為40歲上下。臺大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張天鈞表示，肢端肥大症造成生長激素(GH)過量後，會進一步導致類胰島素生長因子(IGF-1)濃度上升，因此肢端肥大症最明顯的特徵，就是患者外貌不正常的肥大或增生，常見的症狀如額頭變寬變高、顴骨變高、鼻子變大、齒縫變寬、下巴前突，以及手腳增大導致戒指戴不下，鞋子尺寸越穿越大、無法做精細動作等。

至於肢端肥大症的治療，臺大醫院神經外科主治醫師黃博浩表示，目前第一線以手術為主，主要為移除腦下垂體腫瘤並使類胰島素生長因子正常化，若未能緩解，會再施以藥物與放射線治療，術後患者須定期回診追蹤，檢查血液中生長荷爾蒙和類胰島素生長因子(IGF-1)是否維持在正常範圍，並逐步治療糖尿病、高血壓、心臟病等共病。

臺大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師施翔蓉表示，由於肢端肥大症的疾病進程較慢，短時間內患者通常難以察覺，使得病患警覺性降低而未能及早就醫，為此今年臺大醫院於院內舉行《大手牽小手擁抱陽光向前走》策展活動。張天鈞並分享，本次參與拍攝病友藝術照的蔡先生，其30年前經台大內分泌科專家確診肢端肥大症，並轉診至其門診治療，之後蔡先生更當選台灣肢端肥大症俱樂部會長，也接受手術治療，30年來定期回診追蹤從未間斷，堪稱是模範病友代表，呼籲有相關共病者或民眾出現類似症狀，應盡快至內分泌科新陳代謝科或神經外科就診，及早發現、及早治療。

(中時 )