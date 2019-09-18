日商樂天（Rakuten）集團據傳將買下中職Lamigo桃猿，進軍台灣體壇。1997年成立的樂天集團，近年來布局體壇毫不手軟，作為日本職足J聯盟神戶勝利船的經營者，去年簽下2010世足決賽踢進致勝球的西班牙球星「小白」伊涅斯塔（Andres Iniesta），據傳年薪達32億日圓，比其擁有的職棒樂天金鷹全隊團薪還高！

樂天集團在2014年買下神戶勝利船的經營權，這幾年陸續簽下前德國國腳波多斯基（Lukas Podolski）與伊涅斯塔、比亞（David Villa）兩位前西班牙國腳，儼然成為世足冠軍球星俱樂部。

此外，樂天也用4年2000萬歐元的巨資，從2017年起成為西甲豪門巴塞隆納的胸口廣告贊助商。也藉由這個關係，在今年7月舉辦樂天盃邀請賽，讓巴薩與英超勁旅切爾西到日本與神戶勝利船切磋較勁。

透過擁有自己國內的職業運動團隊，再以各種投資方式與其他運動團隊做連結，藉以拓展該市場的電子商務本業。樂天藉連結巴薩進軍歐洲市場，如今買下台灣的職棒冠軍隊，也不脫此一操盤模式，而且比起買巴薩胸口贊助與簽伊涅斯塔的巨資，購買桃猿外傳價碼為11億日圓，實在便宜。

樂天將成為中職第一支外資球隊，聯盟規章上有無限制呢？據了解，中職的外資條款僅針對新加入球隊，買既有球團成為樂天入手的巧門。而且樂天現在也不是外商了，該集團今年7月已經以「樂天國際商業銀行」在台灣拿到純網銀執照，入主桃猿並無太多障礙。

(中時電子報)