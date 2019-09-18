前國民黨主席洪秀柱今（18）日與前新北市長朱立倫一同出席新北市永和區重陽敬老義剪、義診活動，朱立倫受訪時被問到「韓朱配」的問題，朱立倫表示，他和韓國瑜溝通非常順暢，唯有團結、整合各方力量才是唯一勝選機會，「我的態度很清楚，我一定幫忙，不要為己」。

朱立倫強調，韓國瑜和他有共識，兩人也談了很多，包含郭董事長退選、要如何團結各方力量，選舉還有4個月，要團結各方力量，內部化解爭議、凝聚最大共識，這個過程中我們溝通非常順暢，國民黨一定要團結。

對於郭台銘宣布不參選總統，朱立倫表示，郭董事長做這樣非常有智慧格局的決定，國民黨一定要團結才能勝利我們都愛中華民國都是中華民國派，非常感佩郭董事長的決定。

朱立倫說，還是要凝聚大家的力量，各地的立委選情都不一樣，怎麼凝聚各方的力量，不是說一定是國民黨籍的候選人，像三重區我們支持無黨籍的李翁月娥，只要團結力量就能勝選。

另洪秀柱建議朱立倫投入艱困選區，對此朱立倫表示，他和洪聊了很多，主要是洪秀柱要投入台南第六選區，那裡是我他岳家的地方，他也會在這個周末陪洪主席在台南第六選區拜票加油，選舉不到4個月時間，各地都已經定案，我們全力幫國民黨的候選人輔選，尤其洪主席勇於投入艱困選區，我們也要全力支持，他是個不錯的助選員。

(中時 )