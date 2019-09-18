中國人文生命科學永續發展協會志工們，18日南下台中化身「一日孫兒」到玉枝阿嬤家探視。（張妍溱攝）

台中市太平區獨居的80歲玉枝阿嬤，前幾年因腰椎、膝蓋受傷，生活陷入困境，生活起居需人照料，弘道老人福利基金會送餐服務，60歲鐵人「阿水伯」每日騎車進太平山區、風雨無阻送餐給玉枝阿嬤，若阿嬤需居家服務復能、居住安全和寒冬時節等各項助老服務，還要幫忙處理。

玉枝阿嬤說，1個人獨居山區相當孤寂，只能跟自己飼養的寵物貓狗相伴，她因行動不方便因此感謝「阿水伯」每日騎很遠的路程送餐到府，連下雨天都準時到餐，另弘道社工及營養師也定期探視需求，提供物資及相關協助，「實在揪甘心！」。

弘道老人福利基金會台中服務處主任陳國慶表示，送餐服務已邁入12年，並協助長輩生活服務；玉枝阿嬤因無法自行備餐，住家附近沒有市集或店家，距離最近的小吃麵店得步行1小時才能到達；送餐服務員「阿水伯」原為弘道服務個案經鼓勵轉志工，每周5天送餐到山區，相當難得。

長年關獨居長輩連續2年捐贈20萬元助老經費，中國人文生命科學永續發展協會志工們，18日南下台中化身「一日孫兒」到玉枝阿嬤家探視，聊聊天、給予陪伴，另準備新鮮水果、古早味豬腳並挽起袖子，下廚為阿嬤煎豆腐，讓送餐服務更有溫度。

(中時 )