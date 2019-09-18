文化大學「華崗大講堂」18日登場，會場座無虛席。（李侑珊攝）

文化大學「華崗大講堂」18日登場，首場專題演講邀請到台大特聘教授黃俊傑專題演講，分享「21世紀大學理念的激盪與通識教育展望」，文化大學校長徐興慶在致詞時提到，世界各國高等教育進入21世紀以後，有一股強勁的實用主義教育觀，席捲各國大學校園，盼透過演講了解通識教育的重要性。

文化大學自2019年9月開始，在校長徐興慶的倡議下，推出大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」。「華岡大講堂」以「華岡」命名，旨在實踐文大創辦人張其昀博士「承東西之道統，集中外之精華」的教育理念及董事長張鏡湖博士，敦聘名師，為師生提供優質「教與學」環境的願景。

文化大學表示，透過學養深厚又有影響力的學術大師之學思歷程及反省，洞徹學術底蘊，體會大學教育之經師與人師並重，道德、倫理與學問並重的道理，進而理解學術研究的現代意義，引領師生個人思考生命的意義而對學問的活化產生共鳴及其與社會相結合的全新價值。

文化大學表示，本學期六場主講人分別是台大特聘講座教授、歐洲研究院院士黃俊傑，韓國建國大學校長閔相基，日本長崎大學校長河野茂，日本弘前大學校長佐藤敬，日本德川博物館理事長德川齊正，以及2020東京奧運主場館設計人、日本東京大學教授隈研吾。六位國際學術大師，將分別依個人的人文社會、生物科學、醫學、歷史文物、建築設計等學術研究專長，對文大師生發表專題演講，並與台灣相關領域知名學者進行深度對話。

徐興慶提到，18日首日議程，前半部由黃俊傑教授進行專題演講，後半部邀請台灣科技大學副校長莊榮輝、文大副校長王淑音及文大文學院院長黃藿座談，透過學者深入分析與對談，相信對未來大學發展的方向以及通識教育的重要性，能有更深入的理解與認識。

黃俊傑在專題演講時分享通識教育之於大學的重要性。黃俊傑提到，通識教育並無普通用的模式，各國、各校都必須尋求具有學校特色的通識教育模式，但應致力於學生畢業後的長程競爭力培育，通識教育以「人」為本，應致力於「心靈覺醒的學習」，在21世紀高新科技突飛猛進的新時代中，將必發揮極為重要的作用。

(旺報 )