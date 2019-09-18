北市北投捷運鐵軌下方的公園，今天上午發現一名7旬男子，手腕有大量出血，疑似割腕自戕，經員警通知家屬到場，確認手上的刀具是家中平時切菜使用，現場並無他殺跡象，前天早上與兒子聊天後就消失不見，家屬通報失蹤人口，沒想到找到人已沒有生命跡象，警方採證後將報請檢察官相驗。

今上午9點43分有民眾在東華街1段，死者周姓男子穿著短褲、T侐，背部告在水泥橋墩，下半身則全是血跡，身邊一把美工刀，已經死亡多時，警方調查，死者是70歲周姓男子，患有帕金森氏症等病症，16日離家後家人四處尋找，也通知警方協尋，但始終找不到人，直到警方通知家屬。

家屬表示，前天離家並沒有異狀，家屬也立刻通知警方協尋，懷疑與帕金森氏症引發的憂鬱症有關，因而萌生自戕念頭，家屬對於死因並沒有意見，將報請檢察官相驗。

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